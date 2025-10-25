Caso Ranucci Bindi a La7 | La libertà di stampa è un fastidio per Meloni Almeno il suo amico Trump si confronta coi giornalisti lei no

“Che anche la libertà di stampa venga vissuta da questo governo con un certo fastidio non è un mistero. Basti pensare da quanto tempo la presidente del Consiglio non accetta un confronto con la stampa. Il suo amico Trump almeno con i giornalisti si confronta quasi quotidianamente, anche se per dire cose diverse tutti i giorni “. È la bordata lanciata a Tagadà (La7) dall’ex ministra della Sanità Rosy Bindi, parlando dell’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. “Io non do la colpa al governo per l’attentato a Ranucci – precisa l’ex presidente della Commissione Antimafia – Verrà fuori chi ha fatto l’attentato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Ranucci, Bindi a La7: “La libertà di stampa è un fastidio per Meloni. Almeno il suo amico Trump si confronta coi giornalisti, lei no”

