Caso MattarellaPiritore davanti al Gip
18.40 "Io entro in uno stato di ansia.Avrò detto una cosa interpretata male". Così al Gip l'ex Prefetto Piritore, arrestato con l'accusa di depistaggio. Avrebbe contribuito, mentendo, a far perdere le tracce del guanto in pelle lasciato nell'auto usata per la fuga da uno dei killer dell'ex presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella. "Io non ho occultato nulla -ha aggiunto - qualcuno mi avrà detto di procedere in quel modo, forse i miei dirigenti dell'epoca.Piritore farà ricorso contro la misura cautelare ai domiciliari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it