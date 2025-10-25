Caso Garlasco terza richiesta di sequestro per l' ex pm Venditti Il legale | Processo mediatico senza regole

Per la terza volta i pm di Brescia hanno chiesto il sequestro di computer e apparecchi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 secondo le indagini, avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio, ora di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. E anche dei carabinieri Silvio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

