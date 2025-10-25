Caso Garlasco terza richiesta di sequestro per l' ex pm Venditti Il legale | Processo mediatico senza regole
Per la terza volta i pm di Brescia hanno chiesto il sequestro di computer e apparecchi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 secondo le indagini, avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio, ora di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. E anche dei carabinieri Silvio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
L'uomo al centro del caso Garlasco respinge le nuove accuse e spiega la sua apparente tranquillità: "Mai sanguinare davanti agli squali" - facebook.com Vai su Facebook
Novità clamorose sul caso Garlasco ma non solo, tutti gli aggiornamenti sul processo di Alessia Pifferi #Mattino5 - X Vai su X
Caso Garlasco: la procura di Brescia dispone un nuovo sequestro. Ieri Sempio "in 3D" - Ieri Andrea Sempio convocato a Milano per valutazioni antropometriche: misure di arti, statura e peso ... Riporta msn.com
Caso Garlasco: legale Sempio, 'esclusa per ora ipotesi richiesta trasferimento a Brescia' - "Abbiamo già studiato il tema prima e indipendentemente delle sollecitazioni legittime di altri difensori. Scrive iltempo.it
Delitto di Garlasco, Bocellari: “Caso Venditti? Stasi sconcertato”/ “Sempio archiviato in fretta. Revisione…” - Delitto di Garlasco, l'avvocato Bocellari (legale di Alberto Stasi): "Sconcertato da caso Venditti". Segnala ilsussidiario.net