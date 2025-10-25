Caso Garlasco il legale di Venditti a Nordio | Sospese le regole del processo e la Costituzione

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Aiello al ministro: “La imploro, necessario ripristinare rispetto e decoro per la Giustizia”. Per le misurazioni di Sempio chiesti “tempi brevi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

caso garlasco il legale di venditti a nordio sospese le regole del processo e la costituzione

© Repubblica.it - Caso Garlasco, il legale di Venditti a Nordio: “Sospese le regole del processo e la Costituzione”

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso garlasco legale vendittiCaso Garlasco: difesa Venditti a Nordio, 'vicenda si sottrae a regole di civiltà giuridica' - "Ancora una volta, e con maggiore allarme, mi rivolgo fiducioso a lei per quanto accade nella vicenda 'Garlasco', vicenda che si sottrae ad ogni forma di regola di civilt ... Riporta msn.com

caso garlasco legale vendittiCaso Garlasco, la sintesi di questi 18 anni (e cosa c’entra Brescia) - Ma da quel 13 agosto 2007 sono successe parecchie cose: ecco una ricostruzione per orientarsi meglio ... Scrive giornaledibrescia.it

caso garlasco legale vendittiCaso Garlasco, legale pm Venditti: “Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia” - Come spiegato dall’avvocato, dal momento in cui è stata aperta a Brescia l’inchiesta contro l’ex procuratore di Pavia, accusato per corruzione in merito all’archiviazione delle indagini su Sempio, tut ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Legale Venditti