Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Ancora una volta, e con maggiore allarme, mi rivolgo fiducioso a lei per quanto accade nella vicenda 'Garlasco', vicenda che si sottrae ad ogni forma di regola di civiltà giuridica". L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, torna a scrivere al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Lo fa a un mese dal 26 settembre scorso, giorno delle perquisizioni a casa dell'ex magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito per soldi l'archiviazione del 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Venditti a Nordio, 'vicenda si sottrae a regole di civiltà giuridica'