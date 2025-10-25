Caso Garlasco Andrea Sempio rompe il silenzio | Sono tranquillo Tutto quello che dicono su di me è falso
La voce è ferma, lo sguardo teso ma controllato. Dopo settimane di silenzio e all’indomani dei nuovi sviluppi giudiziari, Andrea Sempio, l’uomo oggi indagato nella riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare. Lo ha fatto in diretta tv, durante la puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete4, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Un’intervista lunga, in cui Sempio ha affrontato punto per punto le accuse, le voci e i sospetti che da mesi lo circondano. Il primo riferimento è allo scontrino, al centro di un nuovo filone di indagine e di testimonianze contrastanti. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
L'uomo al centro del caso Garlasco respinge le nuove accuse e spiega la sua apparente tranquillità: "Mai sanguinare davanti agli squali" - facebook.com Vai su Facebook
Il caso #Garlasco, al Tg1 i verbali dei genitori di Andrea Sempio: “I pizzini erano solo previsioni di spesa per pagare gli avvocati”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Caso Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: “Sono tranquillo. Tutto quello che dicono su di me è falso” - In tv a “Quarto Grado”, Andrea Sempio risponde alle nuove accuse: dallo scontrino al testimone, dai soldi agli audio intercettati. panorama.it scrive
Caso Garlasco, nuove misurazioni su Andrea Sempio - Caso Garlasco, nuove misurazioni su Andrea Sempio all’Istituto di Medicina Legale di Milano. Lo riporta blogsicilia.it
Delitto di Garlasco, un nuovo testimone smentisce l'alibi di Andrea Sempio: lo scontrino del parcheggio non sarebbe suo - Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. vanityfair.it scrive