La voce è ferma, lo sguardo teso ma controllato. Dopo settimane di silenzio e all’indomani dei nuovi sviluppi giudiziari, Andrea Sempio, l’uomo oggi indagato nella riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare. Lo ha fatto in diretta tv, durante la puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete4, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Un’intervista lunga, in cui Sempio ha affrontato punto per punto le accuse, le voci e i sospetti che da mesi lo circondano. Il primo riferimento è allo scontrino, al centro di un nuovo filone di indagine e di testimonianze contrastanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caso Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: “Sono tranquillo. Tutto quello che dicono su di me è falso”