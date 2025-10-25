Caso Alhagie Konte manifestazione ed ispezione a Poggioreale | È morto di carcere

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 700 manifestano all'esterno del carcere napoletano dove il giovane 27enne era detenuto. Erano stati disposti accertamenti medici, ma non sono mai stati fatti. Dal 27 luglio avrebbe chiesto di essere portato in medicheria, dove è arrivato solo il 30 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

