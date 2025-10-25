Caso Alhagie Konte manifestazione ed ispezione a Poggioreale | È morto di carcere
In 700 manifestano all'esterno del carcere napoletano dove il giovane 27enne era detenuto. Erano stati disposti accertamenti medici, ma non sono mai stati fatti. Dal 27 luglio avrebbe chiesto di essere portato in medicheria, dove è arrivato solo il 30 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morte Alhagie Konte, il caso arriva in Parlamento. Ispezione del Garante a Poggioreale.
Alhagie Konte morto di tubercolosi: "Entrato nel carcere di Poggioreale in buona salute, ne è uscito in fin di vita" - Il caso del ragazzo di 27 anni morto di tubercolosi in stato avanzato dopo aver trascorso un mese in isolamento al carcere di Poggioreale
Morte Alhagie Konte, il caso arriva in parlamento. Ispezione del Garante a Poggioreale - Avs presenta una interrogazione al Ministro Nordio sul caso del giovane morto di tubercolosi in ospedale e che era detenuto a Poggioreale