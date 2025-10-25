Un intervento deciso contro i crimini sulla fauna protetta da parte della Polizia di Stato di Caserta e degli attivisti della Lipu di Napoli. La sinergia tra gli agenti del Commissariato di P.S. di Aversa e i membri della Lega Italiana Protezione Uccelli ha consentito di cogliere in flagranza un cittadino italiano ritenuto responsabile di uccellagione, una delle forme più crudeli di bracconaggio che consiste nel catturare uccelli con mezzi non consentiti, come reti, trappole o gabbiette. In particolare, l’uomo utilizzava trappole e femmine di Cardellino “imbragate” per attirare i maschi ed imprigionarli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caserta, blitz e denuncia contro un bracconiere: liberati 22 cardellini