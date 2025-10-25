Cascina | via libera del Consiglio comunale per l' acquisto di bar e uffici adiacenti al Bellotti Bon
Dopo aver acquistato l’ex Cinema Apollo, il Comune di Cascina si appresta ad acquistare anche l’altro immobile di fianco al Teatro Bellotti Bon (bar e uffici) per completare la riqualificazione dell’intera area che ruota intorno al teatro tra viale Comaschi e via Genovesi. Il locale commerciale a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una cena per vivere insieme il sogno del contadino libero. Ilaria Bellotti, figlia del grande vignaiolo Stefano Bellotti, sarà ospite e presentatrice dei suoi vini e della storia di Cascina degli Ulivi, una cantina pioniera nella vinificazione “libera”. I suoi vini saranno - facebook.com Vai su Facebook
Cascina Cassino Po via libera al progetto di riqualificazione pagato dal gestore - I lavori riguarderanno infissi, pareti, pavimenti e recinzioni All’Enoteca regionale ha debuttato il nuovo ristorante ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Pa: via libera dal Consiglio dei ministri agli aumenti contrattuali - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'ipotesi di contratto dell'area funzioni centrali e del comparto della sanita' relativi al triennio ... Secondo borsaitaliana.it