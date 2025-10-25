Cascina | via libera del Consiglio comunale per l' acquisto di bar e uffici adiacenti al Bellotti Bon

Pisatoday.it | 25 ott 2025

Dopo aver acquistato l’ex Cinema Apollo, il Comune di Cascina si appresta ad acquistare anche l’altro immobile di fianco al Teatro Bellotti Bon (bar e uffici) per completare la riqualificazione dell’intera area che ruota intorno al teatro tra viale Comaschi e via Genovesi. Il locale commerciale a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

