Casavatore | pusher 50enne arrestato dai Carabinieri
Arrestato a Casavatore un 50enne trovato con hashish in tasca e quasi 100 grammi nella sua abitazione. Spaccio in centro a Casavatore. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 50enne già noto alle forze di polizia. Si tratta di Alessandro D’angelo, sorpreso dai militari con circa 2 grammi e mezzo di hashish nelle tasche. Nella sua abitazione il grosso delle sostanze: 94 grammi dello stesso stupefacente, diviso in 37 stecche. L’uomo è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
