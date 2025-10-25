Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi

Casa Vianello cambia proprietario. L’immobile di Milano 2 a Segrate, residenza dal 1991 di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi. Il CEO di MFE-Mediaset ha siglato un accordo con Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, i due ex collaboratori filippini nominati dai coniugi Vianello eredi universali del loro intero patrimonio. Berlusconi ha versato 1 milione e 450 mila euro per rilevare l’appartamento che è stato il nido della coppia più amata del piccolo schermo sino alla loro scomparsa. Una cifra pagata in due tranche: un acconto da 100 mila euro nel 2024, con bonifico bancario, e il saldo definitivo nel 2025 in assegni circolari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi

