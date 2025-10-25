Casa Riformista ' bacchetta' Forza Italia | Lista depositata alle 9.10 E poi sbeffeggia gli avversari

Non si placa la polemica tra Forza Italia e Casa Riformista a Caserta in vista delle elezioni regionali. Dopo le accuse mosse dagli azzurri secondo cui la lista di Casa Riformista sarebbe stata depositata “fuori tempo massimo”, arriva la replica del referente provinciale del movimento, Agostino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

