Casa Riformista ' bacchetta' Forza Italia | Lista depositata alle 9.10 E poi sbeffeggia gli avversari

Casertanews.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placa la polemica tra Forza Italia e Casa Riformista a Caserta in vista delle elezioni regionali. Dopo le accuse mosse dagli azzurri secondo cui la lista di Casa Riformista sarebbe stata depositata “fuori tempo massimo”, arriva la replica del referente provinciale del movimento, Agostino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

casa riformista bacchetta forzaRenzi esulta: 'Casa Riformista terza forza in Toscana' - "Siamo davanti a Forza Italia, alla Lega, a Avs, al Movimento Cinque Stelle. Si legge su nove.firenze.it

casa riformista bacchetta forzaToscana: Nobili (Iv), 'Casa riformista terza forza, siamo sulla strada giusta' - In Toscana grande affermazione di Eugenio Giani che si conferma presidente e grande risultato per Casa Riformista e pe ... Lo riporta iltempo.it

Renzi ci spiega che cosa significa il buon risultato di Casa riformista in Toscana - Prima o poi capiranno che questo progetto è decisivo per vincere anche alle Politiche”, dice l'ex premier. Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Riformista Bacchetta Forza