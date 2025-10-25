Casa Cirio | Per noi è sempre stata sacra e siamo contrari alla sua tassazione
(LaPresse) “La casa è sacra, è una delle frasi storiche di Berlusconi e anche una delle più belle. È l’investimento di una famiglia, ne rappresenta i sacrifici e i risparmi e protegge il nucleo familiare che è la base della nostra società”. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio a margine degli Stati Generali della casa promossi da Forza Italia a Torino. “FI è sempre stata contraria a qualunque tipo di tassazione sulla prima casa, Berlusconi tolse le tasse sulla prima casa e l’imposta di successione, elementi che volevano premiare chi nella vita ha risparmiato qualcosa con sudore e sacrificio”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
