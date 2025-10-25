Carta d’identità cartacea Da agosto non sarà più valida
A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile e dovrà essere sostituita con la carta d’identità elettronica (Cie). Lo stabilisce il regolamento europeo 11572019, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento. Si invitano dunque i cittadini in possesso della carta d’identità cartacea a controllare la scadenza riportata sul retro del documento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
