Carrarese-Venezia 3-2 Distefano all' ultimo secondo manda in orbita gli apuani

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrara, 25 ottobre 2025 – Vittoria esaltante della Carrarese che batte l’ambizioso Venezia e si gode l’alta classifica. Nessun timore reverenziale per gli azzurri che già al 9’ mettono paura a Stankovic con un tiro cross respinto in corner. Dall’angolo uno schema libera Zanon che di destro dal limite manda di poco al lato. Il Venezia inizia a prendere il pallino del gioco e passa alla prima vera occasione. Al 13’ Yeboah scatta sul filo del fuorigioco, tenuto in gioco da Illanes e dopo il dribbling a rientrare scarica su Bleve che ci mette una pezza ma non può nulla sul tap-in di Adorante. La Carrarese soffre il possesso palla degli avversari ma quando riesce a recuperare palla si rende pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

