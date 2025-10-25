Carrarese Sfida infuocata contro il Venezia In difesa mancano Ruggeri e Calabrese

Venezia, Cesena e Frosinone. La Carrarese inizia oggi contro i lagunari un altro piccolo tour de force che nel giro di 8 giorni la porterà stavolta a confrontarsi contro formazioni tutte sopra di lei in classifica. Un trittico impegnativo ma allo stesso tempo stimolante che darà risposte importanti sulla forza degli apuani. La prima sfida è contro una corazzata ancora in rodaggio ma che potrebbe esplodere da un momento all’altro a livello di rendimento. Il team di Giovanni Stroppa arriva a Carrara forte di una striscia di 4 risultati utili consecutivi e dell’imbattibilità in trasferta. Si tratta di numeri importanti ma bisogna anche aggiungere che al Venezia manca ancora un successo esterno in questo campionato e che la Carrarese se parliamo di serie positive ne può vantare una ugualmente lunga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

