Carpi tutto male Il Gubbio passeggia al Cabassi
Il Carpi intenso e battagliero visto lunedì sera contro l'Ascoli, stavolta è rimasto nello spogliatoio. In pochi giorni la squadra di Cassani mostra il meglio e il peggio di sè, cedendo nettamente (0-3) al Gubbio, pagando a caro prezzo un inizio horror e rimanendo sempre in balia degli avversari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Carpi, tutto male. Il Gubbio passeggia al Cabassi - Tradizione rispettata quindi al "Cabassi", dove gli umbri sono imbattuti, e stasera vincenti senza neanche faticare più di tanto ... Riporta today.it
Carpi, sfida che sa di playoff. Arcopinto nella mischia - 30) riporta subito il Carpi oggi al ’Cabassi’ per cercare di confermare l’ottimo momento (7 punti in 3 gare) e conquistare la seconda vittoria casalinga della stagione, che bli ... ilrestodelcarlino.it scrive
Gubbio corsaro a Carpi: 0-3. Carraro, La Mantia e Djankpata guidano i rossoblu alla vittoria - Carpi (Modena), 25 ottobre 2025 – Torna alla vittoria il Gubbio di mister Di Carlo, che interrompe un digiuno di cinque partite e lo fa nel migliore dei modi. Riporta msn.com