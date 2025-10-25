Carolyn Smith l’appello a Ballando | Da 10 anni lotto contro il tumore fate prevenzione

(Adnkronos) – Carolyn Smith ha voluto lanciare un messaggio importante prima che iniziasse la gara di Ballando con le stelle. La giurata, infatti, prima di annunciare in pista il primo concorrente, ha interrotto il ritmo dello show per lanciare un appello alla prevenzione: “Fate prevenzione, non auguro a nessuno di vivere il viaggio che ho . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carolyn Smith, l’appello a Ballando: “Da 10 anni lotto contro il tumore, fate prevenzione”

