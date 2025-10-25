Carolyn Smith e l’annuncio a Ballando con le stelle | Ho ripreso le cure oncologiche sono dieci anni e non ne esco fuori

«Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione e controlli, non auguro a nessuno di vivere questo viaggio. Il mio è lungo, sono dieci anni e non ne esco fuori ». Con queste parole Carolyn Smith ha aperto la puntata di Ballando con le stelle di questa sera, sabato 25 ottobre. Prima ancora che iniziasse la gara, coreografa e presidente di giuria del programma da anni, ha scelto di condividere con il pubblico un messaggio personale e un appello alla prevenzione. La richiesta e Milly Carlucci e l’annuncio. «Se mi permetti, vorrei dire una cosa», ha detto rivolgendosi a Milly Carlucci, che le aveva appena passato la parola per aprire la busta con il nome del primo ballerino in gara. 🔗 Leggi su Open.online