Caro ricarica Un ostacolo per chi passa all’elettrico
Bisognerà attendere la fine di dicembre per capire se il 2025 è stato l’anno delle auto elettriche. Di sicuro nel nostro Paese le immatricolazioni hanno registrato un notevole aumento: nei primi nove mesi dell’anno ne sono state acquistate 60.870, con un aumento del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato delle auto elettriche sul totale delle nuove immatricolazioni si è attestata intorno al 5,1% nei primi otto mesi del 2025, in aumento rispetto al 3,8% dell’anno precedente, raggiungendo il 5,6% nel mese di settembre. Nonostante la crescita, la quota di mercato italiana rimane significativamente inferiore a quella dei principali Paesi europei, dove spesso supera il 15-20%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
