Caro affitti 446 euro al mese la spesa media per chi studia fuori sede
Trovare casa resta uno degli ostacoli maggiori per gli studenti fuori sede. Chi frequenta l’università lontano da casa spende in media 446,50 euro al mese per una stanza, con una leggera crescita rispetto all’anno precedente. Solo uno su dieci riesce a pagare meno di 200 euro, mentre il 16% supera i 600. Le città più care restano Milano, Roma e Bologna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Così il caro affitti riscrive la mappa di Brescia - facebook.com Vai su Facebook
Corre il caro affitti e i prezzi volano alle stelle - TOSCANA: Nel terzo trimestre 2025 i costi dei canoni di locazione sono cresciuti arrivando a doppiare l'aumento di quelli di vendita. Da toscanamedianews.it
Affitti per studenti, la spesa media per una stanza sfiora i 500 euro. E i proprietari «discriminano» - Le richieste degli affittuari: stanze «solo per ragazze» o per chi stud ... Lo riporta msn.com
Caro affitti, per gli studenti universitari aumento di 150 euro al mese - Gli affitti delle case continuano a essere alti, anche quelli destinati agli studenti che devono spostarsi per esigenze di formazione. Come scrive tg24.sky.it