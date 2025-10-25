Bergamo. La sindaca Elena Carnevali assieme agli assessori alla Sicurezza Giacomo Angeloni e alle Politiche sociali Marcella Messina hanno incontrato una rappresentanza dei comitati cittadini che, nella mattinata di sabato 25 ottobre, hanno organizzato una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza e meno degrado. Il corteo, partito dal piazzale della stazione, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone ed è diretto al municipio. Durante l’incontro, Carnevali ha ribadito l’attenzione dell’amministrazione verso il tema della sicurezza definendolo una priorità ricordando, poi, gli interventi già messi in campo in questo anno e mezzo di mandato, tra cui “l’investimento in maggior personale e videosorveglianza e maggior presenza della polizia locale” e “l’attività di presidio e repressione degli illeciti in collaborazione con le altre forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Carnevali e assessori ricevono i comitati: sicurezza, controlli e progetti sociali al centro del confronto