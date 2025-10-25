Carmando ricorda i vecchi tempi | Napoli Inter? Ci regalavano delle sfide epiche il motivo è questo

Inter News 24 Carmando, magazziniere del Napoli, ci delizia con degli aneddoti sui campioni dei suoi tempi. Di seguito, le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:. NAPOLI-INTER DEI SUOI TEMPI – «Se dico epiche non esagero. Quelle degli Anni ’80, ovviamente, con l’avvento di quel genio di Maradona». A MILANO SI PERDEVA – «Tranne l’anno del primo scudetto, finì 1-0 per loro. In quello dei due scudetti ci andò peggio, 3-1. Mi mettevano in croce, i miei amici». FACCHETTI E PRISCO – «Già prima della gara, quando arrivavo, c’erano Giacinto Facchetti e l’avvocato Prisco che mi attendevano. Era un una specie di agguato amichevole, ce ne dicevamo tante ma sempre abbracciati. 🔗 Leggi su Internews24.com

