Carlo Verdone | Da sindaco di Roma andrò nelle periferie dove c' è tanto da fare

Roma, 25 ottobre 2025 – «Io ho portato fortuna a lui e lui a noi. È una persona rara. Ho azzeccato a fargli vincere il mio Sanremo». Per un gioco del destino oggi alla Festa del Cinema si consuma una reunion. Quella tra Carlo Verdone, che presenta la quarta e ultima stagione di ‘Vita da Carlo’, e Lucio Corsi, protagonista lo scorso anno del terzo capitolo della serie e del documentario ‘La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano’ diretto da Tommaso Ottomano. La serie, scritta da Verdone con N icola Guaglianone e Menotti e diretta insieme a Valerio Vestoso arriverà su Paramount+ dal 28 novembre e vede l'attore e regista in un esilio autoimposto a Nizza dopo la gaffe avvenuta sul palco del Festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Verdone: “Da sindaco di Roma andrò nelle periferie dove c'è tanto da fare”

Contenuti che potrebbero interessarti

Vanity Fair Italia. . Questo lo mettiamo tra i preferiti Carlo Verdone sarà tra gli ospiti della nostra «festa», il Vanity Fair Stories 2025, il 22 novembre a Milano, per parlare del suo ultimo impegno "Vita da Carlo - Stagione Finale" (disponibile dal 28 novembre s - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Verdone, sindaco di Roma per un giorno: “Cose da fare? Più di una. Di notte ritrovo la mia città” - X Vai su X

Carlo Verdone: “Da sindaco di Roma andrò nelle periferie dove c'è tanto da fare” - Il regista e attore, che il 17 novembre sarà primo cittadino per un giorno, ha presentato alla Festa del Cinema la quarta e ultima stagione di ‘Vita da Carlo’ dal 28 novembre su Paramount + ... Da quotidiano.net

Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno - A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella Giunta: in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno. Da ansa.it

"Lo famo strano? Lo famo sindaco": Verdone sindaco di Roma per un giorno - Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: il 17 novembre 2025, data del suo compleanno. Segnala rtl.it