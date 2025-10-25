Carlo Verdone come Alberto Sordi | sindaco di Roma per un giorno | Ci sono molte cose che non vanno in città

Come Alberto Sordi. Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno, il prossimo 17 novembre, in occasione del suo 75esimo compleanno. E l’attore ha voluto raccontare il suo rapporto con la città amata. “Andrò nelle periferie, ci sono tante cose che non vanno”. “Andremo in giro al centro, anche se c’è poco da fare perché il sindaco Gualtieri sta facendo un buon lavoro. Al contrario delle periferie, dove i mezzi pubblici lasciano a desiderare, così come il degrado. Se non dai il buon esempio con dei lavori che iniziano, gli abitanti di quei quartieri continueranno a non curarsi del posto che abitano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carlo Verdone come Alberto Sordi: sindaco di Roma per un giorno: “Ci sono molte cose che non vanno in città”

