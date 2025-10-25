Carlo Macchini sporca il Cassina ed è sesto ai Mondiali Malone imperiale la sbarra parla americano
Carlo Macchini ha commesso purtroppo un’importante sbavatura sul Cassina, l’elemento che porta il nome del Campione Olimpico di Atene 2004. Il 29enne marchigiano, che aveva incominciato al meglio la propria prestazione con l’esecuzione di un solido Pegan e che si è fatto apprezzare sulle cubitali, è arrivato troppo vicino al ferro dopo uno dei movimenti iconici della specialità e ha pagato dazio con quattro-cinque decimi di penalità. Un peccato, considerando la solidità degli altri passaggi (6.1 il D Score) e una buona uscita. Le imprecisioni hanno condizionato il nostro portacolori, che si è dovuto accontentare della sesta posizione nella finale alla sbarra che ha chiuso i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
