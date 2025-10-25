Carlo Lucarelli omaggia Pasolini | Pier Paolo era un intellettuale vero Il suo assassinio un mistero italiano

A cinquant’anni esatti dall’efferato omicidio di Pier Paolo Pasolini, Carlo Lucarelli approderà a Riccione con lo spettacolo a lui dedicato ‘Ppp. Un segreto italiano’. L’appuntamento è per domenica 2 novembre (giorno della drammatica scomparsa), alle 21,15, al Palazzo del Turismo. Un gradito ritorno in riviera per il celebre scrittore, regista e sceneggiatore, re del noir. Da cosa prende spunto questo recital? "Lo spettacolo è una messa in scena del mio omonimo libro. È una ‘lettura’ fatta da me, interagendo con l’attrice Elena Pau, che tra l’altro canta alcune canzoni suonate da Alessandro Midi al pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

