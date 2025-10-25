Carlo Conti scarta Stefano De Martino la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino La riposta del conduttore di Affari tuoi

Scambio di battute sul futuro di Sanremo tra Carlo Conti e Stefano De Martino, protagonisti del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano. «Ne devo pescare di pesci per arrivare a Sanremo — ha scherzato De Martino — io faccio il tifo per Carlo », ha detto il conduttore di Affari Tuoi, accolto dagli applausi del pubblico. Conti ha risposto con parole di stima: «Sanremo va fatto quando uno se la sente e quando è sicuro. Non è tanto il condurlo, quanto la direzione artistica: fare delle scelte, arrivare pronti. E sono sicuro che Stefano ci arriverà». Nello stesso incontro, Conti ha annunciato che sarà Nicola Savino a condurre il Dopofestival del prossimo Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Open.online