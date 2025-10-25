Carlo Conti scarta Stefano De Martino la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino La riposta del conduttore di Affari tuoi
Scambio di battute sul futuro di Sanremo tra Carlo Conti e Stefano De Martino, protagonisti del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano. «Ne devo pescare di pesci per arrivare a Sanremo — ha scherzato De Martino — io faccio il tifo per Carlo », ha detto il conduttore di Affari Tuoi, accolto dagli applausi del pubblico. Conti ha risposto con parole di stima: «Sanremo va fatto quando uno se la sente e quando è sicuro. Non è tanto il condurlo, quanto la direzione artistica: fare delle scelte, arrivare pronti. E sono sicuro che Stefano ci arriverà». Nello stesso incontro, Conti ha annunciato che sarà Nicola Savino a condurre il Dopofestival del prossimo Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'annuncio di Carlo Conti. L'ultima esperienza di Savino è Freeze - facebook.com Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Carlo Conti scarta Stefano De Martino, la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino. La riposta del conduttore di Affari tuoi - Savino guiderà anche quattro puntate speciali di Tale e Quale Show a gennaio L'articolo Carlo Conti scarta Stefano ... msn.com scrive
Ascolti tv del 17 ottobre, Carlo Conti star. Stefano De Martino e Gerry Scotti: sfida infinita - De Martino e Scotti, la guerra degli ascolti tv è infinita: il risultato qual è? Scrive dilei.it
“Non è il nuovo Pippo Baudo”: Carlo Conti rivela cosa pensa di Stefano De Martino - Carlo Conti elogia Stefano De Martino ma frena sui paragoni con Baudo, Corrado, Mike e Tortora: le parole del conduttore. Si legge su donnaglamour.it