Carlo Conti scarta Stefano De Martino la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino La riposta del conduttore di Affari tuoi

Open.online | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scambio di battute sul futuro di Sanremo tra  Carlo Conti  e  Stefano De Martino, protagonisti del  Festival dello Spettacolo  al Superstudio Più di Milano. «Ne devo pescare di pesci per arrivare a Sanremo — ha scherzato De Martino — io faccio il tifo per Carlo », ha detto il conduttore di  Affari Tuoi, accolto dagli applausi del pubblico. Conti ha risposto con parole di stima: «Sanremo va fatto quando uno se la sente e quando è sicuro. Non è tanto il condurlo, quanto la direzione artistica: fare delle scelte, arrivare pronti. E sono sicuro che Stefano ci arriverà». Nello stesso incontro, Conti ha annunciato che sarà  Nicola Savino  a condurre il  Dopofestival  del prossimo  Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

carlo conti scarta stefanoCarlo Conti scarta Stefano De Martino, la scelta a sorpresa per il dopo Festival su Nicola Savino. La riposta del conduttore di Affari tuoi - Savino guiderà anche quattro puntate speciali di Tale e Quale Show a gennaio L'articolo Carlo Conti scarta Stefano ... msn.com scrive

carlo conti scarta stefanoAscolti tv del 17 ottobre, Carlo Conti star. Stefano De Martino e Gerry Scotti: sfida infinita - De Martino e Scotti, la guerra degli ascolti tv è infinita: il risultato qual è? Scrive dilei.it

“Non è il nuovo Pippo Baudo”: Carlo Conti rivela cosa pensa di Stefano De Martino - Carlo Conti elogia Stefano De Martino ma frena sui paragoni con Baudo, Corrado, Mike e Tortora: le parole del conduttore. Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Conti Scarta Stefano