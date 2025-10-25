Carlo Conti scarta Stefano De Martino al Dopo Festival ci sarà Nicola Savino

Stefano De Martino è la più brillante promessa del futuro Rai. L’ex ballerino, showman e ormai affermato conduttore partenopeo ha saputo prendere il posto che fu di Amadeus trasformando Affari Tuoi nella trasmissione più seguita della televisione italiana. Per diventare il nuovo Re, però, ha bisogno del palco più importante: quello del Festival di Sanremo. Di De Martino all’Ariston si parla da mesi – senza alcuna conferma ufficiale. Carlo Conti, però, rompe il sogno, l’ex di Amici non arriverà neppure al Dopofestival, almeno non per quest’anno. L’incontro tra Carlo Conti e Stefano De Martino. “Sali belloccio”: così Carlo Conti ha accolto sul palco il collega Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

