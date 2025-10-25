Carini servizio scuolabus a regime
Gallina Giovanni (referente Cittadinanzattiva ):"Il servizio comunale del trasporto disabili nelle scuole a Carini e’ funzionante nella speranza che procedure di gare d’appalti non rechino qualche interruzione nella Città’ Metropolitana. Nel caos di questo inizio anno che ha sancito difficoltà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
