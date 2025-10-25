Cariche e idranti contro il corteo pro-Pal diretto alla Festa del cinema di Roma

Cms.ilmanifesto.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«I veri terroristi sono dentro l’ambasciata di Israele» urla al megafono un noto esponente dei movimenti di lotta per la casa. Quell’ambasciata che il corteo convocato da Usb, Arci Roma . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cariche e idranti contro il corteo pro pal diretto alla festa del cinema di roma

© Cms.ilmanifesto.it - Cariche e idranti contro il corteo pro-Pal diretto alla Festa del cinema di Roma

