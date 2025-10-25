Cariche e idranti contro il corteo pro-Pal diretto alla Festa del cinema di Roma
«I veri terroristi sono dentro l’ambasciata di Israele» urla al megafono un noto esponente dei movimenti di lotta per la casa. Quell’ambasciata che il corteo convocato da Usb, Arci Roma . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Tensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, a Roma, e gli agenti del reparto mobile. La polizia ha utilizzato gli idranti e ha effettuato cariche con i manganelli dopo che alcuni partecipanti hanno tentato di muoversi in corteo, non autorizzato, ver - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 5.000 in piazza, poi il caos #ItaliaIsraele, la protesta degenera a Udine ? Cariche di alleggerimento, idranti e fumogeni #ProPal #Udine #Scontri #Italia #Israele #Gaza #Palestina #Netanyahu #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - X Vai su X
Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione ... tg24.sky.it scrive
Tensioni al presidio pro Pal, i manifestanti tentano di far partire il corteo: idranti in azione - in statico dalle 18 alle 22 in piazza Verdi, ma gli organizzatori hanno tentato di muoversi in corteo ... Riporta msn.com
Corteo pro Palestina, tensioni con la polizia: idranti per disperdere i manifestanti diretti alla Festa del Cinema di Roma. Traffico in tilt - La Questura ha vietato qualsiasi spostamento in corteo in quanto l’autorizzazione per la manifestazione era stata concessa soltanto per un presidio ... Segnala roma.corriere.it