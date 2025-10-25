Careca | Se critichiamo De Bruyne è finita Ma l’uomo decisivo resta McTominay
L’ex centravanti del Napoli e della Seleção brasiliana, oggi 65enne, continua a parlare del club partenopeo con affetto e orgoglio. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Careca ha analizzato il momento della squadra di Conte dopo il ko europeo con il Psv. Le parole di Antonio Careca. Careca, lei fece parte di un Napoli campione: cosa si può aspettare da questo alla vigilia di una partita scudetto? «Giocare con il tricolore sul petto, soprattutto in Italia, non è facile. Anche noi, dopo il successo del 1990, non siamo riusciti a ripeterci e abbiamo vissuto una stagione complicata. Attraversare momenti difficili è normale, penso che il Napoli lo avesse messo in conto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
