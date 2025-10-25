Careca non ha dubbi | Il Napoli è una grande squadra e può puntare in alto in campionato Contro l’Inter finirà così…

Careca ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del momento in cui si trova il Napoli. Queste le sue parole:. NAPOLI-INTER – «Giocare con il tricolore sul petto, soprattutto in Italia, non è facile, anche noi dopo il successo del 1990 non siamo riusciti a ripeterci e abbiamo vissuto una stagione molto complicata. Attraversare un momento di difficoltà come questo è normale, penso che il Napoli lo avesse messo in conto all'inizio, ma non saranno due sconfitte consecutive a far cambiare gli obiettivi alla squadra: è ancora in posizione di altissima classifica, rivincere lo scudetto si può.

