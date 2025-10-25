Careca | Napoli non deprimerti Con Conte puoi ancora sognare

Nell'intervista rilasciata da Mauricio Cannone alla Gazzetta dello Sport, Antonio Oliveira Filho, per tutti Careca, torna a parlare del Napoli con l'affetto di sempre. Dalla sua casa di Rio de Janeiro, l'ex centravanti brasiliano analizza il momento della squadra e il lavoro di Antonio Conte alla vigilia della sfida con l'Inter: «Giocare con il tricolore sul petto non è mai facile. Anche noi, dopo lo scudetto del 1990, non riuscimmo a ripeterci. È normale attraversare un momento di difficoltà, ma due sconfitte non possono cambiare gli obiettivi del Napoli.

