Careca manda un messaggio chiaro | Napoli fidati di lui

Antonio Careca ha parlato con il cuore di chi conosce bene l’ambiente azzurro: “ Napoli mio, non ti deprimere. E fidati di Conte “. L’idolo azzurro, a La Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto che la squadra deve guardare avanti con fiducia e compattezza. “Le sconfitte fanno parte del calcio, ma è nei momenti difficili che si vede la forza di un gruppo. Con l’Inter serve una grande prestazione, anche per ritrovare fiducia in se stessi.” Il sostegno a Conte e i riferimenti a De Bruyne. Il brasiliano ha voluto difendere il lavoro del tecnico azzurro, invitando tutti a seguirlo con convinzione. Conte è un allenatore esperto e di grande carattere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Careca manda un messaggio chiaro: “Napoli, fidati di lui”

Leggi anche questi approfondimenti

PassioNapoli. . Conte scuote l’ambiente dopo la disfatta di Eindhoven Antonio Conte, visibilmente amareggiato in conferenza stampa, manda un messaggio diretto a squadra e ambiente: “Se vogliamo continuare a crescere e costruire qualcosa che renda o - facebook.com Vai su Facebook

Lord Russell: «Re Carlo ha mandato un chiaro messaggio europeista, e credo abbia sentito l'orgoglio di parlare a Montecitorio» - «Si capiva che re Carlo era molto felice e non tutti i mariti vorrebbero spendere l’anniversario di nozze in visita di stato, in un’occasione formale insomma ma il re si è invece mostrato ... Riporta corriere.it