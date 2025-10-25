Cardiacto 2025 Gaspardone | I trattamenti per via percutanea riducono i costi e la sofferenza dei pazienti

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Gaspardone, direttore dell’Uoc cardiologica all’ospedale Sant’Eugenio di Roma e direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, ha partecipato attivamente alle due fasi del Congresso Cardiacto 2025. E’ stato in sala operatoria nelle prime due giornate, dedicate alla cardiologia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Epatite C: Aggiornamento settimanale sui trattamenti del 2025 - Aggiorniamoci sull’evoluzione dei trattamenti per l’epatite C cronica grazie all’impegno della comunità scientifica e dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cardiacto 2025 Gaspardone Trattamenti