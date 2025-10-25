Carabinieri nel centro di Modena | presidi rafforzati nella movida per garantire sicurezza e legalità

25 ott 2025

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, insieme al personale della Polizia Locale, supportato dall’unità cinofila, e con la collaborazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno svolto un articolato servizio di controllo e vigilanza nel centro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

