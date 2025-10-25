Carabinieri fanno irruzione in un' abitazione e trovano la centrale dello spaccio di cocaina

Cedono cocaina agli acquirenti ma non si accorgono di essere osservati dai carabinieri: arrestati due giovani. Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di San Prisco, con il supporto del personale della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno bloccato due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

