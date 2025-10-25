Caposciutti | Così uccisi Strulli in un maledetto Samb-Ascoli Da 60 anni convivo col dolore

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica torna a giocarsi il sentitissimo derby marchigiano. L'ex attaccante rossoblù racconta il tragico giorno in cui perse la vita l'allora portiere bianconero: "Era un amico. Per tutti ero diventato 'l'assassino'. Poi l'abbraccio con la moglie.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

