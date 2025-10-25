Capodanno addio piazza Ci penserà Jerry Calà a far ballare il teatro

"Sarà un ultimo dell’anno di grande.libidine". Parola di Jerry Calà. Sarà infatti l’attore e musicista siciliano cresciuto tra Milano e Verona ad animare la notte di fine anno al Teatro Era di Pontedera. Quest’anno non ci sarà infatti il concerto di Capodanno sul piazzone che dal 2019 era diventato appuntamento fisso degli eventi natalizi pontederesi. Per festeggiare la notte del 31 dicembre e l’arrivo del nuovo si è scelto di cambiare location e cambiare format. Per San Silvestro salirà sul palco del Teatro Era Jerry Calà con il suo spettacolo’"Non sono bello. Piaccio!’, un concert-show sugli anni ’60, ’70 e ’80 prodotto in esclusiva da The Best Organization. 🔗 Leggi su Lanazione.it

