Capelli lunghi e lunghissimi questo autunno I tagli XXL più belli da copiare
Sarà anche l’era del corto e degli hairstyles carismatici, ma diciamocelo: il fascino fiabesco delle chiome lunghe e fluenti resta e resterà per sempre ineguagliabile. Ebbene, è proprio in quest’ottica che la moda capelli dell’autunno concede ancor più spazio ai tagli lunghi, talvolta tanto da sfiorare l’XXL, rivisitando il vecchio per dar corpo al nuovo. C’è un certo romanticismo nelle tendenze capelli lunghi di questa fredda stagione, non si può negare: parliamo di reinterpretazioni essenziali, dalle linee pulite e gli styling dall’eleganza silenziosa, dove la scriminatura centrale occupa il medesimo posto che descrive, le radici restano piatte ed il solo movimento concesso è quello naturale, o almeno, lo sembra. 🔗 Leggi su Dilei.it
