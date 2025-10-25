Caos alla manifestazione pro Pal a Torino | feriti due agenti

Due agenti feriti e momenti di tensione a Torino durante la manifestazione Pro Pal. I partecipanti hanno cercato di avvicinarsi al Teatro Carignano, sede degli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia, a cui partecipa il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le forze dell’ordine hanno reagito con una carica di alleggerimento davanti al Museo Egizio, respingendo i manifestanti. Corteo e tensioni. Il corteo dei manifestanti era partito da Piazza Castello dopo diversi tentativi di raggiungere il teatro, tutti presidiati dalle forze dell’ordine. Giunti davanti al museo, alcuni partecipanti hanno cercato di forzare il blocco, lanciando anche bottiglie verso gli agenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

