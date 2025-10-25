Canzone perugina È la festa delle note Tradizione e passione

Si riaccendono oggi i riflettori su uno degli eventi più sentiti e attesi dell’anno: la quarta edizione della Festa della Canzone Perugina che viene ospitata su un palco di pregio: quello della Sala dei Notari,L’attesa è palpabile: una giuria di sette membri, composta da artisti, scrittori, giornalisti e musicisti, avrà il compito di valutare con attenzione il talento dei candidati, con occhi colmi di rispetto per ogni nota e ogni parola. La giuria sarà accompagnata dall’entusiasmo del pubblico, che avrà il potere di esprimere le proprie preferenze ( con una giuria popolare), creando così un’edizione aperta, trasparente ma soprattutto pubblica, dove i voti dei cittadini si uniranno a quelli degli esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Canzone perugina . È la festa delle note. Tradizione e passione

