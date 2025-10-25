Cantù l’orologio che non segna l' ora | scomparse le lancette dal campanile della basilica di San Paolo
Chi in questi giorni alza lo sguardo verso il campanile della chiesa di San Paolo che sovrasta piazza Garibaldi si accorge subito di qualcosa di insolito: l’orologio non ha più le lancette. Il quadrante, bianco e spoglio, resta fermo come un volto privo d’espressione al centro della piazza.Le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
