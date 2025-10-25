Cantù l’orologio che non segna l' ora | scomparse le lancette dal campanile della basilica di San Paolo

Quicomo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi in questi giorni alza lo sguardo verso il campanile della chiesa di San Paolo che sovrasta piazza Garibaldi si accorge subito di qualcosa di insolito: l’orologio non ha più le lancette. Il quadrante, bianco e spoglio, resta fermo come un volto privo d’espressione al centro della piazza.Le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

