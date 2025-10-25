Cantona era il francese di cui gli inglesi avevano bisogno

Un uomo del popolo che giocava come un re. Un Jedi esperto del lato oscuro della forza. Un artista in campo e fuori che faceva a botte anche uno contro sette. Alto, altezzoso, riservato, mai banale, la storia tra Eric e il Manchester United ha unito i due paesi meglio della Manica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cantona era il francese di cui gli inglesi avevano bisogno

