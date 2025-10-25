Cantona era il francese di cui gli inglesi avevano bisogno

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo del popolo che giocava come un re. Un Jedi esperto del lato oscuro della forza. Un artista in campo e fuori che faceva a botte anche uno contro sette. Alto, altezzoso, riservato, mai banale, la storia tra Eric e il Manchester United ha unito i due paesi meglio della Manica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cantona era il francese di cui gli inglesi avevano bisogno

© Gazzetta.it - Cantona era il francese di cui gli inglesi avevano bisogno

Contenuti che potrebbero interessarti

Cantona era il francese di cui gli inglesi avevano bisogno - Un artista in campo e fuori che faceva a botte anche uno contro sette. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cantona Era Francese Cui