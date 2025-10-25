Bologna, 25 ottobre 2025 – I lavori al Pratello non creano difficoltà solo agli ospiti, ma anche problemi a chi, ogni giorno, va a lavorare al minorile. A lanciare l’allarme la Cgil, che ha «recentemente evidenziato alcune criticità che stanno creando non poco malessere tra il personale interno di polizia penitenziaria, in particolare in relazione alla mancata distribuzione dei buoni pasto, ma anche per l’attuale situazione relativa alla mancanza di parcheggi di servizio a causa dei lavori di ristrutturazione di parte della struttura», scrive il sindacato. Che sottolinea come da mercoledì, come comunicato dalla direzione dell’Istituto, «il personale tutto non avrebbe più potuto fruire del parcheggio davanti all’entrata dell’Istituto, ad esclusione degli automezzi che occuperanno la parte destra di detto parcheggio, per permettere il passaggio degli automezzi per l’allestimento del cantiere». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere del Pratello, la Cgil: “Scompaiono i parcheggi per la penitenziaria”