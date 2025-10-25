Cantiere all' incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Uditore scandalosamente abbandonato
Ormai da tempo il cantiere all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e Via Uditore è stato scandalosamente abbandonato. Come è possibile che i signori amministratori non si curano del fatto che si tratta di un incrocio di vitale importanza per il traffico cittadino? Questo cantiere "inutile" sta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
