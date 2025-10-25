Canottaggio Pisa capitale del fondo | due giorni di gare tricolori ai Navicelli
Quasi mille atleti in acqua per il Campionato Italiano Master e Universitari. Domenica assegnati i titoli nazionali in singolo e due senza, gran finale con l’otto Cadetti maschile. Weekend di grande canottaggio a Pisa. Il Canale dei Navicelli ospita quasi mille atleti per la due giorni di gare tricolori che assegneranno i titoli italiani di fondo. L’evento, organizzato dal COL guidato dai VVF Billi-Masi, si apre oggi con il Campionato Italiano Master di fondo e la gara nazionale Universitari, mentre domani sarà la volta delle competizioni per Allievi e Cadetti e, soprattutto, delle prove che metteranno in palio i tricolori nelle specialità del singolo e del due senza. 🔗 Leggi su Sportface.it
