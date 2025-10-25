Cani randagi e salute globale | una sfida anche per i Mondiali in Marocco

I cani randagi rappresentano un’importante sfida di salute pubblica a livello mondiale, non solo per le gravi condizioni di sofferenza e degrado in cui spesso versano, ma anche per le conseguenze che il contatto con l’uomo (o con altri animali) può avere sulla sicurezza sanitaria e sull’equilibrio sociale. Il rapporto tra l’uomo e questi animali è antico e complesso: da secoli, infatti, i cani svolgono ruoli fondamentali nella nostra vita, come animali da compagnia, cani da guardia, da caccia, da ricerca e salvataggio, da supporto terapico ( pet terapy per intenderci). Tuttavia, quando gli animali vengono abbandonati o lasciati liberi di riprodursi senza nessun controllo, in condizioni di sofferenza, privi di cure, cibo e riparo, il loro impatto sulla salute pubblica e sulla gestione diventa critico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cani randagi e salute globale: una sfida (anche) per i Mondiali in Marocco

