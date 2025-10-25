Caner Cindoruk Sarp in La forza di una donna a Verissimo | Single da 7 anni ma sogno di diventare padre

Fanpage.it

Caner Cindoruk apre la puntata di Verissimo di sabato 25 ottobre. L'attore, noto per il ruolo di Sarp in “La forza di una donna”, si è raccontato tra vita professionale e privata, dal desiderio di diventare padre al legame con la sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

